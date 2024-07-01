Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:35, 1 июля 2024Ценности

Поддержавший атаку на Крымский мост бренд Lamel появился на российских маркетплейсах

На Ozon появилась косметика поддержавшего атаку на Крымский мост бренда Lamel
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: AnnGeorgievna / Shutterstock / Fotodom

Косметика поддержавшего атаку на Крымский мост британского бренда Lamel появилась на российских маркетплейсах. Соответствующие товары опубликованы на сайтах Ozon и «Яндекс Маркет».

В первом упомянутом интернет-магазине представлены стик-праймер, тушь, хайлайтер, блеск для губ, а также карандаши для глаз и тени. На «Яндекс Маркете» покупателям доступны лишь две позиции — крем для губ и глиттер.

9 октября 2022 года — на следующий день после атаки на Крымский мост — администраторы Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки опубликовали в сторис подборку «огненных макияжей». Помимо этого, компания назвала день ЧП на Крымском мосту, «праздничным днем хлопка».

10 октября продукцию бренда вывели из ассортимента российских магазинов, в том числе «Золотого яблока» и «Рив Гош».

Позже Минпромторг России направил российским интернет-магазинам письмо о поддержке компанией Lamel террористических действий. В нем было сказано, что она «открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      Осужденной за взятки топ-менеджеру российской корпорации снизили срок наказания

      В Германии оценили шансы Макрона попасть в учебник по истории после провала на выборах

      В России взыскали с Google 10 миллиардов рублей

      Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

      Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

      Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

      Живущая в Европе юмористка пожаловалась на тоску по родине

      В Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек

      Военкор объяснил значение взятия под контроль населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше