Поддержавший атаку на Крымский мост бренд Lamel появился на российских маркетплейсах

На Ozon появилась косметика поддержавшего атаку на Крымский мост бренда Lamel

Косметика поддержавшего атаку на Крымский мост британского бренда Lamel появилась на российских маркетплейсах. Соответствующие товары опубликованы на сайтах Ozon и «Яндекс Маркет».

В первом упомянутом интернет-магазине представлены стик-праймер, тушь, хайлайтер, блеск для губ, а также карандаши для глаз и тени. На «Яндекс Маркете» покупателям доступны лишь две позиции — крем для губ и глиттер.

9 октября 2022 года — на следующий день после атаки на Крымский мост — администраторы Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки опубликовали в сторис подборку «огненных макияжей». Помимо этого, компания назвала день ЧП на Крымском мосту, «праздничным днем хлопка».

10 октября продукцию бренда вывели из ассортимента российских магазинов, в том числе «Золотого яблока» и «Рив Гош».

Позже Минпромторг России направил российским интернет-магазинам письмо о поддержке компанией Lamel террористических действий. В нем было сказано, что она «открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации».