Посол Израиля призвал израильтян взвесить целесообразность посещения Украины

Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский рекомендовал израильтянам, имеющим второе украинское гражданство, «еще раз взвесить целесообразность посещения Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины в военное время. В случае задержания обладателя двойного гражданства Посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда из Украины», — написал Бродский.

По его словам, сообщение связано в связи с участившимися случаями задержания израильтян с двойным гражданством.

Ранее стало известно, что Украина предложила Израилю помощь в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), однако Тель-Авив от этого отказался.

Отмечается, что Украина планировала пригласить в страну израильских экспертов, которые могли бы изучить беспилотники и проверить собственные системы борьбы с БПЛА. В свою очередь, взамен Киев рассчитывал получить новейшие технологии.

