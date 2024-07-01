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15:11, 1 июля 2024Бывший СССР

Посол Израиля призвал израильтян взвесить целесообразность посещения Украины

Посол Израиля призвал израильтян взвесить целесообразность посещения Украины

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский рекомендовал израильтянам, имеющим второе украинское гражданство, «еще раз взвесить целесообразность посещения Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины в военное время. В случае задержания обладателя двойного гражданства Посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда из Украины», — написал Бродский.

По его словам, сообщение связано в связи с участившимися случаями задержания израильтян с двойным гражданством.

Ранее стало известно, что Украина предложила Израилю помощь в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), однако Тель-Авив от этого отказался.

Отмечается, что Украина планировала пригласить в страну израильских экспертов, которые могли бы изучить беспилотники и проверить собственные системы борьбы с БПЛА. В свою очередь, взамен Киев рассчитывал получить новейшие технологии.

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      Валентин Карант
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