Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:32, 1 июля 2024Россия

Путин поручил создать национальный центр «Россия»

Путин поручил создать в Экспоцентре национальный центр «Россия»

Фото: Globallookpress.com

Президент Владимир Путин поручил создать в Экспоцентре национальный центр «Россия», который сохранит наследие одноименной выставки, проходящей на ВДНХ. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Центр будет создан в целях укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну и развития профессиональных навыков у детей и молодежи, говорится в документе. Там отмечается, что для создания центра выделят земельный участок в выставочном комплексе на Краснопресненской набережной.

Глава государства рекомендовал правительству Москвы и Торгово-промышленной палате за три месяца передать дирекции выставки «Россия» землю и здания, где располагается «Экспоцентр», в безвозмездное пользование. Сама же дирекция должна определить организацию, которая понесет ответственность за проектирование и строительство Национального центра.

Выставка «Россия» проходила на ВДНХ в течение восьми месяцев. Она прекратит свою работаю 8 июля. Торжественная церемония ее закрытия состоится 6 июля.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше