Путин поручил создать национальный центр «Россия»

Путин поручил создать в Экспоцентре национальный центр «Россия»

Президент Владимир Путин поручил создать в Экспоцентре национальный центр «Россия», который сохранит наследие одноименной выставки, проходящей на ВДНХ. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Центр будет создан в целях укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну и развития профессиональных навыков у детей и молодежи, говорится в документе. Там отмечается, что для создания центра выделят земельный участок в выставочном комплексе на Краснопресненской набережной.

Глава государства рекомендовал правительству Москвы и Торгово-промышленной палате за три месяца передать дирекции выставки «Россия» землю и здания, где располагается «Экспоцентр», в безвозмездное пользование. Сама же дирекция должна определить организацию, которая понесет ответственность за проектирование и строительство Национального центра.

Выставка «Россия» проходила на ВДНХ в течение восьми месяцев. Она прекратит свою работаю 8 июля. Торжественная церемония ее закрытия состоится 6 июля.