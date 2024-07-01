Появились кадры района имени Путина в Грозном

Кадыров: в районе имени Путина в Грозном распродано более 50 % квартир

В новом микрорайоне города Грозный, названном в честь президента России Владимира Путина, уже распродано более 50 процентов квартир. Причем большая часть лотов была приобретена в рамках исламской рассрочки. Кадрами с места строительства в своем Telegram-канале делится глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Друзья, рабочую неделю я начал с проверки хода строительных работ в центральной части города, где планомерно вырисовываются очертания нового микрорайона, который будет назван в честь Президента России Владимира Путина», — пишет Кадыров. Он заверяет, что строительство нового района идет активными темпами, трудностей с материалами и рабочей силы не наблюдается.

В районе имени Путина планируется возвести 150 многоквартирных домов, дополнив их объектами социнфраструктуры. «Словом, новый комплекс представляет собой не просто совокупность зданий, а цельное пространство для комфортного проживания и отдыха будущих жителей», — отмечается в сообщении Кадырова. Помимо этого, будет усовершенствована транспортная развязка центральных артерий района — общая протяженность дорог здесь составит порядка 10 километров.

Об инициативе по наречению нового микрорайона в Грозном именем российского президента стало известно в феврале. По словам Кадырова, решение было продиктовано «глубокой благодарностью со стороны чеченского народа».