Новый район в Грозном назовут в честь Путина

Кадыров: новый район в Грозном назовут в честь Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозном появится новый район, который назовут в честь президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что новый район появится в центральной части города. Когда «масштабная стройка» завершится, район назовут в честь Путина.

«Решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя», — отметил глава республики.

Политик добавил, что район построят на территории более 200 гектаров. Кроме 130 многоквартирных домов здесь возведут мечети, детские сады и другие объекты инфраструктуры.

Ранее Кадыров назвал единственно верным решение поддержать кандидатуру Путина на президентских выборах. Кадыров добавил, что для него является большой честью трудиться в команде главного патриота России — Путина.

