Риелтор спасла квартиру москвича

Риелтор спасла квартиру московского пенсионера от мошенников

Риелтор спасла пенсионера из Москвы от мошенников. 68-летний житель столицы передал злоумышленникам свои сбережения и собирался продать квартиру, сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.

Риелтор обратилась в прокуратуру и заявила, что в агентство недвижимости, где она работает, обратился мужчина по вопросу продажи квартиры. Она заподозрила, что пенсионера вынуждают продать жилье телефонные мошенники. Сотрудники правоохранительных органов связались с москвичом и убедили его не продавать единственную квартиру.

Мужчина рассказал, что ему позвонили якобы полицейские, сообщившие о попытке мошенников украсть его накопления и продать жилье. Чтобы предотвратить кражу, россиянин передал собеседникам часть сбережений и хотел продать недвижимость по их инструкции.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит расследование.

Ранее Минфин запустил специальный видеокурс по защите россиян от мошенников. Он должен повысить осведомленность граждан о действиях аферистов и уберечь их от возможных атак.