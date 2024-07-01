Россиянина в кепке с триколором отказались пустить в ресторан

На Урале мужчину в кепке с флагом России не пустили в ресторан

На Урале мужчину не пустили в ресторан. Причиной этому стал его головной убор, сообщает издание «Новый день» со ссылкой на видеозапись инцидента, опубликованную одним из блогеров.

На снятом в Екатеринбурге ролике охранник отказывается пропустить посетителя в кепке с флагом России и преграждает ему путь. Объяснить причину своих действий охранник отказался.

По неподтвержденным данным, мужчиной в кепке является участников спецоперации.

Ранее в одном из московских караоке-баров другому бойцу предложили оставить двойной депозит за проход в военной форме. Аналогичные требования в заведении установлены для клиентов в спортивной одежде. В Совете по правам человекам при президенте России позицию администрации заведения назвали возмутительной.

