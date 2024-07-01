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05:30, 1 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала страну фразой «хрен я тут останусь жить»

Фото: Jae C. Hong / AP

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Лос-Анджелесе, США, и описала страну фразой «хрен я тут останусь жить». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, за экономическим успехом Америки скрывается множество минусов. К примеру, заметила блогерша, ей приходится ежедневно сталкиваться с бездомными, которые употребляют наркотики и грабят дома местных. Кроме того, на улицах много сумасшедших, добавила Ершова.

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«Это те, кто орет без причины, стоит на месте и трясется, сидит на лавочке и качается, лежит на лужайке и дрыгает ногами, а некоторые люди агрессивно воспринимают других пешеходов и могут даже кинуться, наорать или преследовать», — пожаловалась туристка.

Кроме того, в городе повсюду грязь, мусор и вонь от бездомных. «Да я вообще пока что в шоке от Америки. Что Гаваи, что теперь Лос-Анджелес... Да хрен я тут останусь жить! Нам и трех недель хватило», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша пожаловалась на надменных американских бомжей, которые «многое могут себе позволить». По ее словам, бездомные в США чувствуют себя королями.

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