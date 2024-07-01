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15:26, 1 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянки назвали самые важные качества мужчин

«VK Знакомства»: 95 процентов девушек отмечают, что в мужчине им важен характер

Фото: Alejandra Quiroz / Unsplash

95 процентов девушек в возрасте 18-24 лет при выборе мужчины обращают внимание на его характер. Такой результат показало исследование «VK Знакомств», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Также 93 процентам девушек важно, как молодой человек одет и ухожен ли он. При этом внешность потенциального партнера важна 71 проценту опрошенных. Отмечается, что такого мнения придерживаются респонденты всех возрастов.

Престижная работа и амбиции партнера важны для 78 процентов девушек 18-24 лет, но чем старше опрошенные, тем реже они считают это важным: в сегменте 25-34 пункт отметили 72 процента респондентов, 35-45 — 65 процентов, 46-60 — 60 процентов.

Также с возрастом растет запрос на более высокую зарплату мужчины: с 214 тысяч до 299 тысяч рублей.

Как показал опрос, более романтичный вид свиданий (театр, балет) интересен 20 процентам девушек 18-24 лет, при этом 34 процентам хочется пробовать на встречах что-то необычное (новое хобби). Кроме того, по сравнению с театром или оперой, большинство представительниц прекрасного пола охотнее пойдут в ирландский паб (55 процентов против 45).

Ранее сообщалось, что сервис «VK Знакомства» добавил новый способ поиска пары по интересам. Пользователи смогут открыть одну из 15 тематических подборок и выбирать анкеты по увлечениям.

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      Анастасия Яланская
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