Россияне смогут знакомиться по-новому

Сервис «VK Знакомства» добавил новый способ поиска пары по интересам

Сервис «VK Знакомства» добавил новый способ поиска пары по интересам, теперь россияне смогут заводить знакомства по-новому, рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Пользователи смогут открыть одну из 15 тематических подборок и выбирать анкеты по увлечениям. При этом новая функция также повышает вероятность взаимных мэтчей и сокращает путь от создания анкеты до знакомства, так как пользователь сразу видит человека с похожими увлечениями. Для удачного мэтча можно выбрать интересы из более чем 100 вариантов, среди которых «Творчество», «Активный образ жизни», «Социальная жизнь» и другие.

Директор по продукту сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов отмечает, что теперь процесс нахождения пары стал более осознанным.

Известно, что всего за два года существования сервиса количество его пользователей достигло 26 миллионов.

Ранее мобильное приложение «VK Знакомства» запустили в Белоруссии. Оно было доступно для скачивания на устройства, поддерживающие iOS.