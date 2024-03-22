Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:02, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Россияне смогут знакомиться по-новому

Сервис «VK Знакомства» добавил новый способ поиска пары по интересам

Фото: Weronika Peneshko / dpa / Globallookpress.com

Сервис «VK Знакомства» добавил новый способ поиска пары по интересам, теперь россияне смогут заводить знакомства по-новому, рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Пользователи смогут открыть одну из 15 тематических подборок и выбирать анкеты по увлечениям. При этом новая функция также повышает вероятность взаимных мэтчей и сокращает путь от создания анкеты до знакомства, так как пользователь сразу видит человека с похожими увлечениями. Для удачного мэтча можно выбрать интересы из более чем 100 вариантов, среди которых «Творчество», «Активный образ жизни», «Социальная жизнь» и другие.

Директор по продукту сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов отмечает, что теперь процесс нахождения пары стал более осознанным.

Известно, что всего за два года существования сервиса количество его пользователей достигло 26 миллионов.

Ранее мобильное приложение «VK Знакомства» запустили в Белоруссии. Оно было доступно для скачивания на устройства, поддерживающие iOS.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением идей неонацизма

      Россияне смогут знакомиться по-новому

      Российский пенсионер уничтожил мемориал и был осужден

      Тренер «Ак Барса» ушел в отставку

      В Кремле указали США на необходимость призвать Украину отказаться от терроризма

      В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России

      В Совфеде призвали усилить атаки по топливно-энергетическим объектам Украины

      Во Франции рассказали об изоляции Макрона из-за агрессии против России

      Центробанк собрался разрешить гражданам иметь счета на Мосбирже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше