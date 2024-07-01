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23:01, 1 июля 2024Россия

Сотрудник МЧС пострадал при повторном обстреле российского региона

Сотрудник МЧС пострадал при повторном обстреле Шебекино
СюжетПожары в России

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В результате повторного обстрела города Шебекино Белгородской области пострадал сотрудник МЧС. Об этом сообщил Telegram-канал «МЧС России».

Отмечается, что повторная атака российского региона произошла во время тушения пожара на парковке торгового центра. На дежурный караул с беспилотника сбросили взрывчатку.

«Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в МЧС.

Подчеркивается, что пожар был потушен.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что атака беспилотников не привела к повреждениям жилых домов в городе. На парковке возле торгового комплекса загорелась легковая машина, у здания повреждены фасад и кровля. Также пострадали два мирных жителя.

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      Евгений Силаев
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