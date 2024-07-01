В Греции пилот истребителя катапультировался после посадки

Штаб ВВС Греции: пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки

Пилот греческого истребителя Mirage 2000-5 успешно катапультировался после посадки. Об этом сообщает штаб Военно-воздушных сил Греции в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«1 июля примерно в 13:46 во время руления после приземления с тренировочного полета пилот успешно покинул самолет Мirage 2000-5 на 114-м истребительном авиаполке авиабазы ​​Танагра», — отмечает ведомство.

Также в заявлении уточнили, что пилот «в целях предосторожности переведен в авиационный госпиталь общего назначения».

О причинах катапультирования не сообщается.

12 июня премьер-министр страны Кирикос Мицотакис заявил, что Греция не планирует поставки истребителей на Украину. Такой ответ глава правительства дал на соответствующий вопрос журналиста, напомнившего о словах президента Франции Эммануэля Макрона, пообещавшего передать Киеву истребители Mirage 2000-5, которые собирались списать в 2029 году.