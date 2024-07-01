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10:43, 1 июля 2024Россия

В Москве мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном

На востоке Москвы мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном на улице Старый Гай в районе Вешняки на востоке Москвы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидцы сообщили, что горожанин стоит вместе с ребенком на подоконнике многоэтажного дома и высказывает угрозы. Свидетели предположили, что москвич находится в неадекватном состоянии. Других подробностей пока не поступало.

К месту выдвинулись представители оперативных служб. Официальные органы ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Росгвардия взяла штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком.

Уточнялось, что мужчина был нейтрализован после нескольких часов вооруженного сопротивления. Преступник являлся уроженцем Чечни. Предположительно, до инцидента он несколько лет наблюдался у психиатров.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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