В Москве мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном

На востоке Москвы мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном

Мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном на улице Старый Гай в районе Вешняки на востоке Москвы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидцы сообщили, что горожанин стоит вместе с ребенком на подоконнике многоэтажного дома и высказывает угрозы. Свидетели предположили, что москвич находится в неадекватном состоянии. Других подробностей пока не поступало.

К месту выдвинулись представители оперативных служб. Официальные органы ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Росгвардия взяла штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком.

Уточнялось, что мужчина был нейтрализован после нескольких часов вооруженного сопротивления. Преступник являлся уроженцем Чечни. Предположительно, до инцидента он несколько лет наблюдался у психиатров.