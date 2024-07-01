В Москве мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном

Мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном на улице Старый Гай в районе Вешняки на востоке Москвы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Очевидцы сообщили, что горожанин стоит вместе с ребенком на подоконнике многоэтажного дома и высказывает угрозы. Свидетели предположили, что москвич находится в неадекватном состоянии. Других подробностей пока не поступало.
К месту выдвинулись представители оперативных служб. Официальные органы ситуацию не комментировали.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Росгвардия взяла штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком.
Уточнялось, что мужчина был нейтрализован после нескольких часов вооруженного сопротивления. Преступник являлся уроженцем Чечни. Предположительно, до инцидента он несколько лет наблюдался у психиатров.