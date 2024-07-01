В России высказались о влиянии неудачи партии Макрона на выборах на украинский конфликт

Депутат Чепа: крах Макрона может способствовать завершению украинского конфликта

Поражение коалиции президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах говорит о крахе лично главы государства и его политики, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, это может способствовать более скорому завершению украинского конфликта.

«Партия Макрона заняла третье место. Теперь, руками левой партии, которая заняла второе, он пытается организовать беспорядки в стране, создать противостояние. А, когда президент организует беспорядки, еще и в канун Олимпийских игр, рискуя репутацией государства, — это уже говорит о многом», — заметил депутат.

По мнению Чепы, поражение партии Макрона говорит о недовольстве общества политикой, которую проводит президент, в частности, в вопросе выделения средств на поддержку Украины в рамках противостояния с Россией.

«Полагаю, что теперь будут развернуты разбирательства по поводу расходования средств, заявлений Макрона, когда он прямо провоцировал военные столкновения в Европе. И президент это понимает, потому всячески пытается удержаться за свой пост», — считает политик.

Он также напомнил о недавнем поражении президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой государства Дональдом Трампом. По его мнению, провалы Макрона и Байдена имеют много общего.

«Если Байден заговорит о мире на Украине, это станет окончательным крахом его позиции. Единственная возможность удержаться для него — эскалация напряженности. И то же самое во Франции: единственный вариант для Макрона — списать свои ошибки на события на Украине. Потому его крах может способствовать более скорому завершению конфликта», — заключил Чепа.

Ранее правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Партия с союзниками получили 33,4 процента голосов. Второе место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона с 20,76 процента голосов заняла третье место.