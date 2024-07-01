В российском городе появился новый сигнал оповещения об угрозе удара ВСУ

В Севастополе ввели сигнал оповещения об угрозе удара баллистическими ракетами

Власти Севастополя ввели новый сигнал оповещения населения об угрозе удара со стороны Вооруженных сил Украины — «Баллистика!». Постановление об этом приняли на заседании Заксобрания города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Он напомнил, что 23 июня Украина впервые ударила по гражданскому населению Севастополя баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями. По словам Развожаева, во время атаки ракетами Storm Shadow у местных жителей есть до 30 минут, чтобы спрятаться в укрытия. «Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего 1-2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков», — объяснил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. Он отметил, что теперь в зависимости от угрозы военные будут объявлять воздушную тревогу либо баллистическую опасность. Для этого, помимо прочего, записаны новые видео, которые будут транслироваться по всем каналам связи. Губернатор прикрепил ролики к посту.

Он также напомнил, что главную опасность баллистических ракет представляют суббоеприпасы. Развожаев призвал местных жителей в случае обнаружения не трогать их руками из-за угрозы взрыва и сообщать о находке по телефону 112.