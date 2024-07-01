Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 1 июля 2024Россия

В российском городе появился новый сигнал оповещения об угрозе удара ВСУ

В Севастополе ввели сигнал оповещения об угрозе удара баллистическими ракетами

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Власти Севастополя ввели новый сигнал оповещения населения об угрозе удара со стороны Вооруженных сил Украины — «Баллистика!». Постановление об этом приняли на заседании Заксобрания города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Он напомнил, что 23 июня Украина впервые ударила по гражданскому населению Севастополя баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями. По словам Развожаева, во время атаки ракетами Storm Shadow у местных жителей есть до 30 минут, чтобы спрятаться в укрытия. «Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего 1-2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков», — объяснил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. Он отметил, что теперь в зависимости от угрозы военные будут объявлять воздушную тревогу либо баллистическую опасность. Для этого, помимо прочего, записаны новые видео, которые будут транслироваться по всем каналам связи. Губернатор прикрепил ролики к посту.

Он также напомнил, что главную опасность баллистических ракет представляют суббоеприпасы. Развожаев призвал местных жителей в случае обнаружения не трогать их руками из-за угрозы взрыва и сообщать о находке по телефону 112.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      Тренер назвала пять причин заниматься растяжкой

      Эрдоган объяснил беспорядки в Турции ядовитостью оппозиции

      Советник Трампа назвал причины нежелания Байдена выходить из предвыборной гонки

      Три беспилотника ВСУ пытались ударить по региону России

      В российском городе появился новый сигнал оповещения об угрозе удара ВСУ

      Россиянки назвали самые важные качества мужчин

      США отправили самолет проследить за учениями России и Белоруссии

      Кологривый признался в потере ролей после пьяного дебоша

      Названы меры защиты кораблей от морских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше