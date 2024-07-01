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12:57, 1 июля 2024Россия

Названы сроки поиска неразорвавшихся кассет от ATACMS после удара ВСУ по Севастополю

РИА Новости: около недели продлится поиск кассет от ATACMS в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Около недели продлится поиск неразорвавшихся кассетных боеприпасов от американских ракет ATACMS, одна их которых разорвалась над пляжем Учкуевка в Севастополе 23 июня. Такие сроки назвал источник РИА Новости в экстренных службах.

«Водолазы продолжают работы в акватории пляжа, обследовано чуть больше половины запланированного района поиска», — отчитался собеседник агентства.

По его данным, около недели может потребоваться на обследование дна моря вдоль пляжа. Специалисты уничтожат неразорвавшиеся кассеты в случае их обнаружения с помощью контролируемого подрыва. Для этого на месте атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавательные средства.

29 июня в МЧС отчитались, что сотрудники министерства уничтожили четыре суббоеприпаса на дне пляжа Учкуевка. Водолазы обнаружили снаряды на глубине до пяти метров.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей. Еще 22 человека проходят лечение в Москве. Врачи оценивают состояние двух из них как стабильно тяжелое, 15 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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