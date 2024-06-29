Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:25, 29 июня 2024Россия

Пиротехники МЧС уничтожили в акватории Севастополя четыре суббоеприпаса

МЧС: пиротехники взорвали на дне пляжа в акватории Севастополя 4 суббоеприпаса

МЧС России / Telegram

Сотрудники МЧС России уничтожили четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

Водолазы обнаружили снаряды на глубине до пяти метров, они продолжают поисковые работы, уточнили в министерстве. Пиротехники МЧС взорвали уже найденные взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка».

Ранее стало известно, что власти Севастополя решили не закрывать пляжи после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была направлена на отдыхающих. По словам губернатора российского города Михаила Развожаева, исполнить такую меру крайне трудно.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Концертного зала там больше не будет». Губернатор Подмосковья прокомментировал планы по восстановлению «Крокуса»

      Движение по Крымскому мосту на время перекрыли

      Явление Эль-Ниньо перейдет в нейтральную фазу

      Китай в августе начнет развертывание аналога Starlink

      Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

      Пиротехники МЧС уничтожили в акватории Севастополя четыре суббоеприпаса

      В США заговорили о скором снятии санкций с России

      Российские войска поразили расположение пяти бригад ВСУ

      Европейская страна задумала ввести налог на коров

      В США представили десять демократов для замены Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше