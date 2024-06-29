Пиротехники МЧС уничтожили в акватории Севастополя четыре суббоеприпаса

МЧС: пиротехники взорвали на дне пляжа в акватории Севастополя 4 суббоеприпаса

МЧС России / Telegram

Сотрудники МЧС России уничтожили четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

Водолазы обнаружили снаряды на глубине до пяти метров, они продолжают поисковые работы, уточнили в министерстве. Пиротехники МЧС взорвали уже найденные взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка».

Ранее стало известно, что власти Севастополя решили не закрывать пляжи после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была направлена на отдыхающих. По словам губернатора российского города Михаила Развожаева, исполнить такую меру крайне трудно.