Полковник Уилкерсон: Путин не стремится к эскалации конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин не стремится к эскалации конфликта на Украине, в отличие от лидеров стран Запада. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Путин на сегодняшний день является одним из самых осмотрительных, прагматичных и благоразумных мировых лидеров. Я не знаю, откуда у него столько терпения. Я не знаю, как он сдерживается, чтобы не сказать на пресс-конференциях очень грубые вещи. (...) Но я не думаю, что он хочет более широкой войны и тем более войны с НАТО», — отметил полковник.

Уилкерсон добавил, что российский лидер «вряд ли будет предпринимать какие-либо эскалационные действия, перерастающие в ядерную войну», поскольку он «намерен сдерживать конфликт и не позволить ему выйти из-под контроля», в отличие от США.

5 июня Уилкерсон заявил, что созданные странами НАТО на территории Европы тренировочные центры для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 могут стать законными целями Вооруженных сил России (ВС РФ). Он также отметил, что представители администрации президента США Джо Байдена втягивают Америку и Европу в опаснейший конфликт, и назвал их «дураками».