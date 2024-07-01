Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 1 июля 2024Мир

В США признали желание Путина не допустить эскалации конфликта на Украине

Полковник Уилкерсон: Путин не стремится к эскалации конфликта на Украине
Лоуренс Уилкерсон

Лоуренс Уилкерсон. Кадр: Judge Napolitano - Judging Freedom / YouTube

Президент России Владимир Путин не стремится к эскалации конфликта на Украине, в отличие от лидеров стран Запада. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Путин на сегодняшний день является одним из самых осмотрительных, прагматичных и благоразумных мировых лидеров. Я не знаю, откуда у него столько терпения. Я не знаю, как он сдерживается, чтобы не сказать на пресс-конференциях очень грубые вещи. (...) Но я не думаю, что он хочет более широкой войны и тем более войны с НАТО», — отметил полковник.

Уилкерсон добавил, что российский лидер «вряд ли будет предпринимать какие-либо эскалационные действия, перерастающие в ядерную войну», поскольку он «намерен сдерживать конфликт и не позволить ему выйти из-под контроля», в отличие от США.

5 июня Уилкерсон заявил, что созданные странами НАТО на территории Европы тренировочные центры для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 могут стать законными целями Вооруженных сил России (ВС РФ). Он также отметил, что представители администрации президента США Джо Байдена втягивают Америку и Европу в опаснейший конфликт, и назвал их «дураками».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Сыновья российского священника признались в госизмене. Они хотели воевать на стороне ВСУ

      В России назвали уловкой слова Зеленского о мирных переговорах

      Япония третий раз запустила ракету H3

      Председателя московского суда заподозрили в преступлении

      Российские пилоты заметили два красных шара во время полета

      В сети оценили комментарий Виктории Бекхэм под фото с мужем фразой «похотливая подпись»

      В России создали «Умный дом бабочек»

      Медведев вышел во второй круг Уимблдона

      Названа еще одна цель напавших на храм и синагогу террористов в Дагестане

      Экс-премьер Швеции предрек побег украинских властей в случае поражения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше