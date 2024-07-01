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20:54, 1 июля 2024Моя страна

В Тульской области нашли исчезающее растение

В Тульской области нашли исчезающий молодило побегоносный

Фото: Guérin Nicolas / Wikimedia

В Тульской области ученые нашли исчезающее растение. Соответствующее сообщение появилось в сообществе «Записки биологов Тульской области» в соцсети «ВКонтакте».

Популяция молодила побегоносного или бородника шароносного Jovibarba globifera сохранилась в Суворовском районе. Краснокнижное растение, похожее на суккуленты, можно обнаружить на сухих песчаных почвах, расположенных в сосновых лесах, а также на полянах и опушках.

Как отмечают авторы поста, на исчезновение молодила побегоносного влияют такие факторы, как зарастание лесных опушек, формирование плотного травяного покрова, а также ухудшение условий освещенности. Кроме того, развитию их популяции препятствуют сбор растений, проезд техники и вытаптывание. «Рассказывая о находках и мониторинге редких растений, мы сознательно избегаем указания конкретных точек произрастания, чтобы лишний раз не привлекать к ним внимание», — пояснили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области обнаружили редкий гигантский гриб. Тогда россиянка рассказала в соцсетях, что нашла на обочине дороги гриб Головач, или дождевик гигантский, — съедобный гриб семейства шампиньоновых.

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      Мария Винар
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