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09:40, 1 июля 2024Мир

В Великобритании заявили о неготовности британской армии к конфликту любого масштаба

FT: оборона Британии слишком слаба для конфликта любого масштаба

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы Великобритании не смогут защитить страну в случае серьезной угрозы, поскольку оборона слишком слаба для конфликта любого масштаба. Об этом заявил бывший директор управления чистой оценки и проблем британского министерства обороны Роб Джонсон, сообщает Financial Times (FT).

«Британские вооруженные силы действуют из "абсолютного минимума", который позволяет им лишь проводить операции по поддержанию мира и гуманитарной помощи, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые противодиверсионные мероприятия», — рассказал он.

По словам Джонсона, в любой крупномасштабной операции у Британии быстро закончатся боеприпасы, поскольку оборона страны слишком слаба и не готова к сражению и победе в вооруженном конфликте любого масштаба.

Он отметил, что противовоздушная оборона Британии «недостаточна», чтобы остановить ракеты большой дальности. Королевскому флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики, чтобы отслеживать и сдерживать активность российских подводных лодок, а ВВС нужно почти вдвое больше истребителей, чем у них есть сейчас.

Ранее маршал авиации Грег Бегвелл заявил о нехватке в Британии самолетов для противостояния с Россией. Он подчеркнул, что у британских ВВС есть только четыре истребителя, готовых к развертыванию, если Москва нанесет ядерный удар.

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      Дарья Балацкая
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