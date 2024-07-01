В Венгрии оценили шансы изменить политику ЕС во время председательства

Венгрия даже в качестве председателя Совета Европейского союза (ЕС) не сможет кардинально изменить политику сообщества, однако Будапешт может немного ослабить антироссийскую риторику, существующую сейчас в Европе. Такое мнение венгерский политический эксперт Георг Шпетле высказал РИА Новости.
«Венгрия не сможет диктовать ЕС, скорее, сможет указывать направление и политически, и экономически», — заявил политолог.
По его словам, председательство само по себе не дает стране достаточно полномочий для коренного изменения позиции ЕС по какому-либо вопросу. При этом, однако, председатель может указывать, в каком направлении двигаться, а также подсвечивать некоторые вопросы, отметил Шпетле.
1 июля Венгрия начала свое председательство в Совете ЕС, которое будет длиться полгода. Страна сменила на этой позиции Бельгию, а 1 января передаст эстафету Польше. Будапешт начал председательство в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.