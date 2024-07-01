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16:23, 1 июля 2024Мир

Вероятность замены Байдена на выборах оценили

Американист Богуславская: вероятность замены Байдена на выборах низка
СюжетПрезидентские выборы в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вероятность замены кандидата от Демократической партии Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США является низкой. Об этом заявила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, передают «Известия».

«Байден может снять свою кандидатуру только в том случае, если он этого захочет. (...) Кроме того, выдвижение нового кандидата принесет демократам немало проблем, так как в этом случае возникнут вопросы его легитимности. На праймериз избиратели голосовали именно за Байдена», — рассказала эксперт.

Богуславская отметила, что выдвижение действующего американского лидера на второй срок является «традиционным подходом». В частности, она объяснила, что человек, ранее уже занимавший пост президента, имеет больше шансов на переизбрание.

Она добавила, что кандидату, неизвестному публике и не имеющему президентского опыта, «будет сложно соревноваться с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом».

Ранее ведущие представители Демократической партии США исключили возможность замены американского лидера и кандидата в президенты на предстоящих выборах Джо Байдена.

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      Дарья Устьянцева
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