Во Франции сравнили Макрона с умирающим человеком

Лидер партии «Справедливая Европа» Валет: карьера Макрона похожа на умирающего

Развитие политической карьеры президента Франции Эммануэля Макрона похоже на поведение умирающего человека, пытающегося спасти себя. Об этом в комментарии RT заявил лидер французской партии «Справедливая Европа» Тьерри-Поль Валет.

«Это последняя надежда умирающего, который перед тем, как скончаться, дрожит и пытается любой ценой спасти свою жизнь», — сказал он, добавив, что «Макрон пытается сохранить хорошую мину при плохой игре».

«К сожалению, жребий брошен, и его судьба уже решена», — подчеркнул политик.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон пытается вызвать в государстве хаос, сталкивая между собой два блока оппозиции с разными взглядами.