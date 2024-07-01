Володин порассуждал о провалах Байдена и Макрона

Володин: Байден, Макрон и Шольц сделали все для разрушения стабильности в мире

Президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц сделали все для разрушения стабильности в мире, и граждане их государств отказываются поддержать их курс. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как заявил политик, провалы Байдена и Макрона привели к тому, что американцы и французы начинают делать выбор в пользу другой политики.

«Граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности», — написал в блоге Володин.

Спикер Госдумы добавил, что, согласно прогнозам, провал ждет и консерваторов Великобритании. «Причину им надо искать в себе», — подытожил парламентарий.

Ранее сообщалось, что американские демократы пребывают в панике после прошедших дебатов. Источники CNN сообщили, что в Демократической партии США крайне обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядел на фоне бывшего президента Дональда Трампа.