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07:01, 2 июля 2024Забота о себе

25-летний мужчина облысел и стал плохо спать из-за одержимости порно

Фото: Unsplash

25-лентний Джошуа Саймон настолько пристрастился к порно, что облысел и начал плохо спать из-за постоянных ночных кошмаров сексуального характера. Его историю рассказало издание The Sun.

Мужчина рассказал, что впервые посмотрел порнофильм в 12 лет. Он воспитывался в религиозной семье, поэтому испытывал стыд из-за того, что тайно мастурбировал. В 16 лет у Саймона появился первый мобильный телефон, и доступ к ресурсам с контентом для взрослых стал проще. В результате он стал настолько одержимым порнографией, что ночи напролет занимался лишь тем, что смотрел порно и мастурбировал.

Это пристрастие довело мужчину до физического истощения. Ему начали сниться эротические сны, в которых его постоянно соблазняли. Это стало для Саймона настоящим кошмаром, так как по религиозным убеждениям он не допускает секс до брака. «Каждый раз отправляясь в туалет, я брал с собой телефон. Я похудел и начал лысеть, а родители и братья с сестрами решили, что я заболел», — рассказал он.

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В 21 год мужчина понял, что ему нужно избавиться от зависимости от порно. Для этого он стал чаще ходить в церковь, больше молиться и всеми силами старался бороться с искушением. Чем дольше он воздерживался, тем меньше ему хотелось смотреть контент для взрослых. Саймон признался, что как только избавился от пристрастия к порно, начал встречаться с девушкой и теперь очень счастлив.

Ранее сексолог Екатерина Альская развеяла миф о вреде мастурбации в подростковом возрасте. По ее словам, это нормальный способ изучить свою сексуальность.

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      Алиса Дмитриева
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