Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 2 июля 2024Мир

Белый дом оценил состояние здоровья Байдена на дебатах с Трампом

Белый дом: Байден не принимал никаких препаратов в день дебатов с Трампом

Фото: Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, оценивая состояние здоровья президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, отметила, что в тот день глава государства не находился под влиянием медицинских препаратов. Трансляцию брифинга проводил телеканал C-SPAN.

«Он не принимал никаких препаратов в тот день», — заявила она, комментируя странное состояние Байдена во время дебатов.

Ранее Байден в своем предвыборном ролике заверил, что может встать на ноги после тяжелого падения. Он признал, что является уже не молодым человеком, но при этом способным выполнять возложенную на него работу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина отказалась прекращать огонь ради переговоров с Россией. Киев заявил, что хочет добиться мира другим путем

      Тарасова одной фразой оценила квоты для российских фигуристов-юниоров на Гран-при

      Белый дом оценил состояние здоровья Байдена на дебатах с Трампом

      Совфед 3 июля обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ

      В Пентагоне высказались об обучении украинцев пилотированию истребителей F-16

      НАТО возглавит координацию военной помощи Киеву и обучение украинских военных

      Россиянам предложили оформить банковскую карту в VK Pay с повышенным кешбэком

      Сырский назвал основные проблемы подразделений ВСУ

      Российские военные обезвредили одним дымовым боеприпасом более 100 мин ВСУ

      США ответили на призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше