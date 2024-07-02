Белый дом оценил состояние здоровья Байдена на дебатах с Трампом

Белый дом: Байден не принимал никаких препаратов в день дебатов с Трампом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, оценивая состояние здоровья президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, отметила, что в тот день глава государства не находился под влиянием медицинских препаратов. Трансляцию брифинга проводил телеканал C-SPAN.

«Он не принимал никаких препаратов в тот день», — заявила она, комментируя странное состояние Байдена во время дебатов.

Ранее Байден в своем предвыборном ролике заверил, что может встать на ноги после тяжелого падения. Он признал, что является уже не молодым человеком, но при этом способным выполнять возложенную на него работу.