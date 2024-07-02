Более 180 кандидатов снялись с выборов во Франции для борьбы с партией Ле Пен

Monde: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции для борьбы с партией Ле Пен

Более 180 кандидатов в депутаты парламента Франции снялись с выборов для борьбы с крайне правой партией Марин Ле Пен «Национальное объединение». Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что 185 кандидатов на кресло депутата от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» и от блока левых «Новый народный фронт» сняли свои кандидатуры, чтобы помешать правой партии получить большинство.

«От участия во втором туре отказался 121 кандидат от левых, 60 — от коалиции президента и несколько кандидатов от других партий», — сообщила газета.

Ранее глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр исключил призыв избирателей голосовать за ультралевых из партии «Непокоренная Франция» (LFI), если это будет единственным реальным вариантом победить «Национальное объединение». Он добавил, что призвал бы избирателей выбирать кандидатов от других левых партий, но никогда не призвал бы голосовать за LFI.