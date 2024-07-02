В Москве проходящие лечение в больницах дети смогли оказаться на выпускных

Вице-мэр Ракова рассказала о выпускных вечерах в госпитальных школах Москвы

В Москве ученики 9-х и 11-х классов, находящиеся на длительном лечении, смогли оказаться на выпускных — праздничные вечера для них провели прямо в зданиях больниц. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва заботится о том, чтобы каждый школьник мог получить качественное образование, проявить себя в разных сферах и открыть в себе новые таланты. В госпитальных школах Москвы в рамках проекта «УчимЗнаем» ребята полноценно учатся, не отстают от образовательной программы, а выпускники успешно готовятся к экзаменам. В течение учебного года большинство из них возвращаются в родные школы. Для остальных ежегодно в стационаре мы организуем пункты сдачи экзаменов и праздничные выпускные вечера Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

В течение учебного года в госпитальных школах обучались 262 выпускника — 80 одиннадцатиклассников и 182 девятиклассника.

Для 80 школьников выпускные вечера прошли в крупнейших медицинских центрах Москвы: Морозовской больнице, Центре онкологии им. Блохина и других. Для выпускников на вечерах выступили известные артисты, в том числе Galibri&Mavik, Mitoo и комик Стас Старовойтов.

Всего, по словам Раковой, за 10 лет в госпитальных школах проходили обучение около 60 тысяч детей. Среди них 2,5 тысячи — это ученики 9-х и 11-х классов, которые готовились к госэкзаменам в больницах и успешно сдавали их.

«Благодаря этой уникальной программе у деток, находящихся на длительном лечении, есть шанс на полноценную и гармоничную жизнь, — сказала амбассадор проекта "УчимЗнаем", телеведущая Екатерина Андреева. — Подобная инициатива повлияла и на процесс выздоровления — ребята понимают, что они важны, что болезнь — не приговор. Видя заботу и поддержку, они верят в себя».

Образовательный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» стартовал в 2014 году.

