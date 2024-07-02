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19:17, 2 июля 2024Моя страна

Экономист из Магнитогорска разбогатела на продаже одежды для кукол Барби

Россиянка Анна Семерякова разбогатела на продаже одежды для кукол Барби

Фото: Tengyart / Unsplash

Россиянка Анна Семерякова начала продавать одежду для кукол Барби, стала востребованным дизайнером и разбогатела. Ее историю приводит портал «Хорошие новости Челябинск».

Сначала экономист из Магнитогорска шила наряды для своих кукол, а затем начала изготавливать их для других владельцев игрушек. Вскоре из-за обилия заказов от покупателей у девушки не осталось времени для другой деятельности. Шить я стала буквально каждый день, набираться опыта, ведь для людей мне хотелось делать вещи хорошего качества, поэтому на другие занятия времени не осталось, шитье для кукол стало основным. Каждый день мой навык улучшался», — призналась она.

По словам Семеряковой, она работает на обычной швейной машинке, и за день может смастерить до четырех нарядов. На разработку одного наряда с нуля у нее уходит не больше пары дней. Сейчас в ее коллекции больше 60 кукол Барби, которые служат моделями для ее фотосессий.

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Собеседница издания объяснила, что одежда для кукол в специализированных магазинах стоит от 2 до 4 тысяч рублей, для коллекционных кукол — от 10 тысяч, а у нее расценки заметно ниже. По этой причине вещи авторства Семеряковой заказывают не только южноуральцы, но и поклонники Барби со всей России.

Известно, что уже год россиянка участвует в специализированных выставках в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем девушка планирует выйти на международный рынок и там продавать свои авторские выкройки.

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      Карина Черных
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