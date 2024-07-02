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07:37, 2 июля 2024Силовые структуры

Группа россиян сбывала подлежащее уничтожению госимущество и попала под статью

СК: в Приморье завели дело на ОПГ из чиновников за махинации с госимуществом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Евгения Ковальчука, который подозревается в создании организованного преступного сообщества (ОПГ) для махинаций с государственным имуществом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По данным СК, в числе подконтрольных ему лиц оказались бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Приморском крае (ТУ Росимущество) Денис Горовчук, а также Нина Ковальчук, Владимир Зубков, Ольга Исаева, Валентина Серикова, Андрей Конюшкин, Игорь Иващенко, Дмитрий Овчаренко, Игорь Ивченко и другие.

Сам Ковальчук, долгое время оказывавший услуги по приему и хранению обращенного в собственность государства и другого изъятого имущества, с июля 2021 года по март 2023-го, по предварительным данным, создал ОПГ и в ее составе незаконно присваивал имущество, подлежащее уничтожению, для дальнейшего сбыта на вторичном рынке. При этом, первое подразделение ОПГ вело учет имущества, передаваемого ТУ Росимущество, а второе — готовило фиктивные видеоотчеты его уничтожения и выбирало то, что можно продать. Всего было установлено шесть эпизодов сбыта.

Участники группы в зависимости от роли каждого обвиняются в должностных преступлениях, а также сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, приобретении, хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки и мошенничестве. Сейчас трое из них отправлены под стражу.

Ранее стало известно, что жительница Кабардино-Балкарии была членом ОПГ и, находясь в Бахрейне, за вознаграждение выполняла в местном притоне функции административного характера — контролировала работу притонов и девушек, которых привозили из России. За это суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

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      Олеся Мицкевич
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