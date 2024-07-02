Лукашенко рассказал о необходимости второй АЭС в стране

Лукашенко: в Белоруссии прорабатывается строительство второй атомной станции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о необходимости строительства второй атомной электростанции в стране, передает «БелТА».

«Мы думаем, прорабатываем вопрос строительства второй атомной станции. Электрическая энергия никогда не помешает. Излишек ее в стране не будет никогда», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в Белоруссии развивается сфера электромобилей и их производства — автобусов и троллейбусов: «Везде нужно электричество. Поэтому надо смотреть вперед».

Ранее Лукашенко поручил новому министру иностранных дел страны Максиму Рыженкову встряхнуть МИД, чтобы он начал работать. По его словам, новый министр должен сделать так, чтобы МИД Белоруссии занимался своими вопросами и «реализовывал то, что он должен реализовать для страны». По его словам, никто не должен выполнять работу за министерство.

