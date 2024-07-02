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12:16, 2 июля 2024Бывший СССР

На Украине уклонистов попытались вывезти из страны в обшивке микроавтобуса

На Украине двух уклонистов спрятали в обшивке микроавтобуса с контрабандой

Фото: Государственная пограничная служба Украины

На Украине двух уклонистов попытались вывезти из страны, спрятав в обшивке микроавтобуса, перевозившего контрабандные сигареты. Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что житель Закарпатья решил одновременно провезти через границу и контрабанду, и уклонистов. С двух мужчин он взял 30 тысяч долларов, а в обшивку автомобиля спрятал 20 тысяч пачек сигарет.

Пограничники изъяли контрабанду и вручили протоколы об административном нарушении пытавшимся сбежать из страны мужчинам. Водителю же грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что на Украине набирает популярность новый способ уклонения от мобилизации — мужчины специально пытаются совершить преступление, чтобы попасть в тюрьму. Некоторые уклонисты пытаются попасть в зарубежные тюрьмы, например, в Финляндии.

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      Алевтина Запольская
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