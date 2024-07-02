Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:45, 2 июля 2024Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога начала распространяться по всем регионам с 21:18 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее телеканал ТСН сообщил, что в городе Стрый Львовской области Украины после серии взрывов начались перебои со светом.

2 июня на всей территории Украины экстренно отключили свет и электричество в обход установленных графиков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      СК просит привлечь к уголовной ответственности председателя московского суда. Сотрудники ФСБ поймали его с поличным

      Прибыль российских компаний выросла на четверть

      Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в 1/4 финала Евро-2024

      На Залужного подали заявление в бюро расследований из-за «болота» в руководстве ВСУ

      Скандальная порномодель решила снова переспать с десятками студентов

      В России разработали дрон для перехвата БПЛА противника

      Нидерланды одобрили передачу Украине первых истребителей F-16

      Названа возможная дата выдвижения Байдена кандидатом на пост президента США

      НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине

      В России назвали уловкой слова о стягивании ВСУ к белорусской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше