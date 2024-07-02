Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога начала распространяться по всем регионам с 21:18 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее телеканал ТСН сообщил, что в городе Стрый Львовской области Украины после серии взрывов начались перебои со светом.

2 июня на всей территории Украины экстренно отключили свет и электричество в обход установленных графиков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.