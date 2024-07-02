Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:49, 2 июля 2024Силовые структуры

Неизвестный отпилил и украл саблю с мемориального комплекса в российском городе

В Краснодаре завели дело на вандала, отпилившего и укравшего 2 сабли с мемориала

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Неизвестный отпилил и украл две сабли и ружье с постамента мемориального комплекса «Расстрельный угол» в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, все произошло на Всесвятском кладбище, расположенном на пересечении улиц Аэродромной и Бабушкина. Злоумышленник спилил и украл элементы постамента «Оружие», а затем скрылся с места преступления. Сейчас его ищут.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 («Вандализм») УК РФ. Вандалу грозит до трех месяцев ареста.

Ранее Центральный районный суд Тюмени арестовал на два месяца 43-летнего местного жителя, который кинул коктейли Молотова в здание храма Дмитрия Донского. Мужчину обвиняют по статьям 214 («Вандализм») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по стоянке самолетов ВСУ. Уничтожены украинские Су-27

      Дети массово пострадали от нападения роя ос в московском детсаду

      Клуб из США заинтересовался Алексеем Миранчуком

      40-летняя Хлои Кардашьян снялась в оголяющем ягодицы комбинезоне

      Момент взрыва газа в регионе России попал на видео

      Названа неочевидная причина появления прыщей на лице

      Россияне увеличили расходы на платные дороги

      Фитнес-клубы попросили возместить им затраты на аренду

      Новорожденную девочку нашли в подъезде многоэтажки в Москве

      Жителям московского региона пообещали жару до 36 градусов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше