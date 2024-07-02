Неизвестный отпилил и украл саблю с мемориального комплекса в российском городе

В Краснодаре завели дело на вандала, отпилившего и укравшего 2 сабли с мемориала

Неизвестный отпилил и украл две сабли и ружье с постамента мемориального комплекса «Расстрельный угол» в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, все произошло на Всесвятском кладбище, расположенном на пересечении улиц Аэродромной и Бабушкина. Злоумышленник спилил и украл элементы постамента «Оружие», а затем скрылся с места преступления. Сейчас его ищут.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 («Вандализм») УК РФ. Вандалу грозит до трех месяцев ареста.

Ранее Центральный районный суд Тюмени арестовал на два месяца 43-летнего местного жителя, который кинул коктейли Молотова в здание храма Дмитрия Донского. Мужчину обвиняют по статьям 214 («Вандализм») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.