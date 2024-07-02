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08:01, 2 июля 2024Россия

От Сырского потребовали удержать подконтрольную ВСУ часть ЛНР любой ценой

Марочко: от Сырского требуют любой ценой удержать подконтрольную ВСУ часть ЛНР

Фото: Ukranian Armed Forces / Reuters

Украинское правительство поставило перед главнокомандующим Вооруженными силами республики (ВСУ) Александром Сырский задачу любой ценой удержать подконтрольную Киеву часть Луганской народной республики (ЛНР). О таком требовании сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

«Киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР. Это произошло после того, как он предложил оставить ряд населенных пунктов, а высвободившиеся силы использовать для усиления харьковского и донецкого направлений», — добавил военэксперт.

Марочко отметил, что аргументы гравкома ВСУ о том, что удерживать оставшуюся территорию республики «нецелесообразно с военной точки зрения», украинское руководство не приняло.

Ранее Марочко рассказал о шести неудачных попытках ВСУ проникнуть в ЛНР за одну неделю. По его словам, украинские войска потеряли около 9200 человек личного состава, два танка, три боевые машины РСЗО «Град», 15 станций РЭБ и 96 единиц полевой артиллерии.

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      Александра Синицына
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