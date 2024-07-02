От Сырского потребовали удержать подконтрольную ВСУ часть ЛНР любой ценой

Украинское правительство поставило перед главнокомандующим Вооруженными силами республики (ВСУ) Александром Сырский задачу любой ценой удержать подконтрольную Киеву часть Луганской народной республики (ЛНР). О таком требовании сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
«Киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР. Это произошло после того, как он предложил оставить ряд населенных пунктов, а высвободившиеся силы использовать для усиления харьковского и донецкого направлений», — добавил военэксперт.
Марочко отметил, что аргументы гравкома ВСУ о том, что удерживать оставшуюся территорию республики «нецелесообразно с военной точки зрения», украинское руководство не приняло.
Ранее Марочко рассказал о шести неудачных попытках ВСУ проникнуть в ЛНР за одну неделю. По его словам, украинские войска потеряли около 9200 человек личного состава, два танка, три боевые машины РСЗО «Град», 15 станций РЭБ и 96 единиц полевой артиллерии.