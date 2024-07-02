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12:40, 2 июля 2024Мир

Партия Ле Пен распределила министерские портфели на случай победы

Internaute: «Нацобъединение» распределило министерские портфели на случай победы

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Партия «Национальное объединение», которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пен, распределила министерские портфели на случай победы на парламентских выборах. Об этом сообщило издание Internaute.

Согласно публикации, премьер-министром в случае победы станет лидер «Нацобъединения» Жордан Барделла, которому необходимо парламентское большинство для проведения собственной политики. Министром обороны Франции могут назначить медиаменеджера Лорана Жакобелли, ранее работавшего над законом о военном бюджете Франции 2019-2025 годов в парламентской комиссии по обороне.

Кандидатами на пост министра иностранных дел являются вице-председатель «Нацобъединения» Себастьян Шеню и советник Ле Пен Тибо Франсуа. Кроме того, главой МИД может стать глава партии Республиканцы Эрик Сьюти, заключивший союз с «Национальным объединением». Он же претендует на должность министра внутренних дел.

Издание отмечает, что Ле Пен в случае победы своей партии останется на должности председателя фракции «Нацобъединения» в нижней палате парламента.

Ранее более 180 кандидатов в депутаты парламента Франции снялись с выборов, чтобы помешать «Национальному объединению» получить большинство.

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      Елизавета Мытарева
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