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04:01, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Порноактриса рассказала о работе в тюрьме

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Известная американская порноактриса Милли Морган рассказала, что в прошлом работала с заключенными. Об этом она заявила в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись доступна на YouTube.

По словам Морган, до прихода в индустрию контента для взрослых она работала в сфере, связанной с актерской деятельностью. «В организации, в которой я трудилась, была уникальная программа. Мы приезжали в мужские колонии строгого режима и учили их [заключенных] писать сценарии», — сказала она.

Порнозвезда отметила, что такие занятия помогали заключенным подготовиться к будущим собеседованиям для приема на работу и улучшить навыки публичных выступлений, а также были полезными с психологической точки зрения. Она отметила, что заключенные вели себя прилично и относились к ней уважительно. «Эта программа — что-то вроде привилегии для них», — добавила Морган.

Ранее порноактриса Лили Лу пожаловалась, что некоторые порноактеры фальсифицируют результаты анализов на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Она указала, что в этой индустрии бывают случаи заражения ЗППП от коллег.

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      Олег Давыдов
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