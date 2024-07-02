Появились кадры уничтожения позиций ВСУ на северском направлении

Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ на северском направлении

Уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении попало на видео. Кадры опубликовало в Telegram Минобороны России.

На ролике показаны позиции украинских войск в районе населенного пункта Выемка. Удары наносили операторы ударных беспилотников 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг». Согласно заявлению Минобороны, были поражены позиции и живая сила 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены украинские самолеты. Ракетный удар был нанесен расчетами ОТРК «Искандер-М» ВС РФ. На Украине эти сведения подтвердили, сообщив о потерях техники.