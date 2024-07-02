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00:53, 2 июля 2024Экономика

Прибыль российских компаний выросла на четверть

«Известия»: прибыль российских компаний выросла до ₽38 трлн в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Прибыль российских компаний в 2023 году выросла на четверть и достигла 38 триллионов рублей. Об этом сообщили «Известия».

Параллельно с этим, доходы предприятий снизились на треть и составили 814 триллионов рублей. Опрошенные изданием эксперты подчеркивают, что российские компании адаптировались к санкционным условиям и перестроили товарные потоки.

«Поскольку инфраструктура экономических отношений бизнеса с дружественными странами не была достаточно развита, это потребовало построения новых торгово-финансовых связей в прошлом году», — сказал собеседник «Известий».

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков допустил, что механизм обмена замороженных активов в будущем может включить заблокированные на СПб-бирже бумаги. По его мнению, для начала необходимо проверить работу механизма на практике, а затем поэтапно его расширять.

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      Евгений Силаев
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