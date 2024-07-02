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08:58, 2 июля 2024Россия

Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ на участке запорожского направления

Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ с дронами «Баба-яга» в районе Васильевки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины активно используют ударные дроны на васильевском участке запорожского направления. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сенатор от региона Дмитрий Рогозин.

По его словам, ВСУ применяют беспилотники типа «Баба-яга» вдоль «берега» бывшего Каховского водохранилища неподалеку от города Васильевка и оттуда пытаются «заходить в тыл» российских позиций, а днем же эти дроны используют для поджигания полей.

Рогозин пришел к выводу, что таким образом украинские военные начали «разминирование» этого участка фронта, провоцируя пожары на полях и в лесополосах, и счел такую тактику подозрительной. «Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить. Не нравится мне все это», — заключил он.

Ранее Дмитрий Рогозин увидел признаки подготовки ВСУ к наступлению. Он отметил, что украинские войска стали использовать дроны «Баба-яга» «ночью только для дистанционного минирования» всех прифронтовых дорог, подконтрольных России. «Так обычно делается перед наступлением», — предупреждал он.

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      Марина Совина
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