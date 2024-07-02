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09:16, 2 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 2 и 3 июля

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что во вторник, 2 июля, и среду, 3 июля, местами в южной половине Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидаются сильный ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

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В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей края соблюдать все меры безопасности, в частности, внимательно следить за окружающей обстановкой и оставаться в доме в случае необходимости.

«Следите за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы», — говорится в сообщении.

Ранее отдыхавшая в Сочи туристка упала с высоты в горах и чудом выжила. Девушка отправилась на прогулку в лес вместе с приятелем, свой поход пара не регистрировала.

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      Фариза Бацазова
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