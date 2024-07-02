Россиянину дали срок за поджог двух подростков

В Курганской области россиянину дали срок за поджог нюхавших бензин подростков

В Курганской области 22-летнему россиянину дали 18 лет строгого режима за жестокую расправу с подростками. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, 30 августа 2023 года в деревне Верхнеглубокое осужденный заметил двух подростков 13 и 15 лет. Он облил их бензином и поджог. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, молодой человек якобы пошел на преступление после того, как заметил, что школьники нюхают бензин. По его словам, он хотел преподать юным токсикоманам урок — отобрал горючую жидкость облил и их кинул рядом спичку.

Два подростка мгновенно вспыхнули. Выжить удалось лишь одному, спасти второго, получившего ожоги 95 процентов тела, медикам не удалось. Осужденный пояснил, что хотел таким образом напугать подростков.

17 июня сообщалось, что Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнего жителя села Тарасково Евгения Стародубцева за поджоги домов.