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05:30, 2 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к русским

Фото: Kevin Curtis / Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к русским. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, у большинства американцев нет негативного отношения к русским. Они не интересуются нюансами мировой политики и не ассоциируют россиян с правительством страны, добавила блогерша.

«К тому же, американцы больше всего заинтересованы в том, чтобы узнать, как приготовить знаменитый красный суп (борщ)», — заключила она.

Ранее тревел-блогерша пожаловалась на надменных американских бомжей, которые «многое могут себе позволить». По ее словам, бездомные в США чувствуют себя королями.

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      Марк Успенский
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