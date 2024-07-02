Россиянка побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к русским

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к русским. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, у большинства американцев нет негативного отношения к русским. Они не интересуются нюансами мировой политики и не ассоциируют россиян с правительством страны, добавила блогерша.

«К тому же, американцы больше всего заинтересованы в том, чтобы узнать, как приготовить знаменитый красный суп (борщ)», — заключила она.

Ранее тревел-блогерша пожаловалась на надменных американских бомжей, которые «многое могут себе позволить». По ее словам, бездомные в США чувствуют себя королями.