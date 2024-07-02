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11:59, 2 июля 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали появившего без штанов в видео школьницы мигранта

В Геленджике задержали мигранта, появившегося без штанов в видео школьницы

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости »

В Геленджике задержали 46-летнего мигранта, внезапно появившегося со спущенными штанами в видео 11-летней школьницы из Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в полицию обратилась педагог школы-интерната. Она заметила в социальных сетях видео с одной из ее учениц. На нем неизвестный мужчина на заднем плане показал свой половой орган. Полицейские установили место, где производилось съемка видео — в коммунальной квартире в центральном районе Петербурга.

Вскоре удалось установить личность подозреваемого. Им оказался гражданин одного из среднеазиатских государств, проживающий в Геленджике. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ, уточняет Telegram-канал Mash на Мойке.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил гражданина Таджикистана к 19 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней девочки.

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      Екатерина Кашурникова
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