Российские снайперы рассказали о дуэли два на два с бойцами ВСУ

Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром

Российские снайперы с позывными Сыч и Суета из отряда «Невский», входящий в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), встретились в снайперской дуэли с парой профессиональных стрелков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

По словам бойцов, большую часть весны они выполняли задачи неподалеку от города Часов Яр, срывая ротации и противодействуя личному составу противника.

Когда потери пехоты от огня Сыча и Суета превысили несколько десятков человек, украинское командование приняло решение прислать снайперскую пару, которая должна была вычислить и уничтожить российских стрелков. «Мы точно знали, что они придут по нашу душу. Иногда приглашают иностранцев, но в тот раз, как я понял, была именно украинская двойка. У противника тоже есть профессионалы», — рассказали военные.

Чтобы вычислить позиции снайперов Вооруженных сил Украины, бойцам пришлось потратить почти сутки. Противник выдал себя, когда решил сменить позицию и тем самым демаскировал себя.

«Я выстрелил в украинского пулеметчика в соседней посадке. Они засекли наш выстрел и начали спешно перекладываться. Я заметил, как мелькнула винтовка, и сделал второй выстрел. Дальше все как в кино», — пояснил Суета. При этом, как утверждают добровольцы, второй номер в паре противника выжил и позже сумел скрыться.

Ранее сообщалось, что российский боец в зоне спецоперации (СВО) побил рекорд известного советского снайпера. Он уничтожил несколько сотен солдат неприятеля, используя беспилотники.