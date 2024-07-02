Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:00, 3 июля 2024Бывший СССР

Российские снайперы рассказали о дуэли два на два с бойцами ВСУ

Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российские снайперы с позывными Сыч и Суета из отряда «Невский», входящий в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), встретились в снайперской дуэли с парой профессиональных стрелков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

По словам бойцов, большую часть весны они выполняли задачи неподалеку от города Часов Яр, срывая ротации и противодействуя личному составу противника.

Когда потери пехоты от огня Сыча и Суета превысили несколько десятков человек, украинское командование приняло решение прислать снайперскую пару, которая должна была вычислить и уничтожить российских стрелков. «Мы точно знали, что они придут по нашу душу. Иногда приглашают иностранцев, но в тот раз, как я понял, была именно украинская двойка. У противника тоже есть профессионалы», — рассказали военные.

Чтобы вычислить позиции снайперов Вооруженных сил Украины, бойцам пришлось потратить почти сутки. Противник выдал себя, когда решил сменить позицию и тем самым демаскировал себя.

«Я выстрелил в украинского пулеметчика в соседней посадке. Они засекли наш выстрел и начали спешно перекладываться. Я заметил, как мелькнула винтовка, и сделал второй выстрел. Дальше все как в кино», — пояснил Суета. При этом, как утверждают добровольцы, второй номер в паре противника выжил и позже сумел скрыться.

Ранее сообщалось, что российский боец в зоне спецоперации (СВО) побил рекорд известного советского снайпера. Он уничтожил несколько сотен солдат неприятеля, используя беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Это была просьба Путина». Минск обменял участвовавшего в подрыве самолета диверсанта на осужденного Киевом митрополита

      Российские снайперы рассказали о дуэли два на два с бойцами ВСУ

      В российском городе предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

      В Крыму назвали главных соучастников преступлений Киева

      Верка Сердючка отказалась участвовать в музыкальном фестивале в поддержку ВСУ

      На Украине сообщили о взрыве в Харькове

      В России оценили наличие сил для продолжения спецоперации на Украине

      Байден объяснил свой провал на дебатах с Трампом

      Раскрыта тайна вынесенного на берег «корабля-призрака»

      Пожаловавшейся на пристрастие партнера к порно женщине предложили обратиться к психологу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше