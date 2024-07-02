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08:23, 2 июля 2024Экономика

Российским банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит

Правительство РФ поддержало идею запретить банкам самим повышать кредитный лимит

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Автором инициативы является сенатор Айрат Гибатдинов. Согласно законопроекту планируется включить в договор о займе условия, предусматривающие возможность увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом. Ожидается, что норма поможет сдержать банки от увеличения кредитного лимита в одностороннем порядке.

В итоге парламентариям было предложено доработать документ с учетом замечаний кабмина.

Ранее сообщалось, что Банк России собирается создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) для поддержки кредитных организаций, у которых нормативы концентрации риска превышают сигнальные значения.

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      Марина Совина
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