СК заинтересовался ходом расследования о похищении европейского бизнесмена в Москве

Бастрыкин запросил доклад по делу о похищении бизнесмена-итальянца в Москве

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о первоначальных следственных действиях в ходе расследования уголовного дела (часть 3 статьи 126 УК РФ) о похищении бизнесмена с двойным гражданством в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства в Telegram.

Подробности инцидента приводились в СМИ: четыре фигуранта в возрасте от 21 до 36 лет сговорились и 28 июня группой напали и похитили 56-летнего гражданина Итальянской Республики, который также является россиянином.

По версии следствия, соучастники во время нападения использовали пистолет и, применяя насилие, затащили европейского предпринимателя в автомобиль. Там на похищенного надели наручники и мешок на голову. Из Москвы его вывезли в Брянск, где злоумышленники удерживали потерпевшего сутки.

Речь может идти о Cтефано Гуидотти — гендиректоре российского представительства европейской компании SIAD Rus — крупнейшего в Европе производителя технических газов. Ранее его освобождение спецназом попало на видео. На кадрах видны силовики, проникающие в дом через окна. На земле лежат похитители, их задержали. Также показан итальянец, который лежит на кровати, прикованный наручниками.