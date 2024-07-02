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17:39, 2 июля 2024Мир

США объявят новый пакет военной помощи Украине

Reuters: США намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

По данным агентства, соответствующее заявление было сделано Остином во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне.

По словам главы Пентагона, новый пакет помощи будет включать противотанковое оружие и системы противовоздушной обороны (ПВО), а также позволит ускорить закупку систем ПВО NASAMS и Patriot.

2 июля высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что у его ведомства есть «хорошие новости» для Украины, касающиеся заинтересованности Киева в получении дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или аналогичных систем.

30 июня агентство Reutrers также сообщило о намерении американских властей объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 150 миллионов долларов.

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      Елизавета Мытарева
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