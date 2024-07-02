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16:52, 2 июля 2024Мир

В Госдепе США пообещали хорошие новости для Украины

Госдеп США: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО на саммите НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина получит хорошие новости по вопросу противовоздушной обороны (ПВО) на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает Reuters.

«Вы слышали, что украинцы заинтересованы в приобретении дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или аналогичных систем. И я думаю, что у нас будут для них дополнительные хорошие новости на этот счет», — сказал чиновник.

При этом никаких подробностей представитель американского внешнеполитического ведомства раскрывать не стал.

Ранее стало известно, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми устаревших зенитно-ракетных систем ПВО Patriot, скорее всего они будут проданы Израилем в США и уже оттуда будут поставлены Украине.

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      Семен Александров
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