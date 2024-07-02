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04:18, 2 июля 2024Мир

Туск обратился к польским солдатам на границе с Украиной

Премьер Туск: Польша пожертвует многим ради независимости

Фото: Johanna Geron / Reuters

Варшава готова пожертвовать многим ради собственной независимости. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит радиостанция RMF24.

Политик вместе с послом США в Польше Марком Бжезинским посетил логистический хаб в Жешуве, где расположены американские и польские солдаты. Также через пункт проходят поставляемые Украине оружие и боеприпасы.

«Судьба нашей родины, судьба Украины, судьба Европы и всего свободного мира, включая США, в какой-то мере зависит от того, что и как вы здесь делаете. И мы готовы пожертвовать многим здесь, в Польше, и там, в Соединенных Штатах, ради независимости и свободы, а также других людей», — сказал Туск.

Ранее сообщалось, что большинство техники из действующих пакетов военной помощи США Украине будет размещено на складах Польши и Германии. По мнению представителей Пентагона, эти меры значительно сокращают время, необходимое для доставки американской военной техники на Украину.

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      Евгений Силаев
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